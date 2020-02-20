【財經評論】中國加速復產復工　經濟恢復造血能力臨兩大難題

在周三（18日）武漢肺炎新增治癒出院病例首次超過新增確診病例，除湖北省以外的中國大陸其他地區新增確診病例連續15天下降。在疫情防控取得進展的情況下，復產復工成為中國政府另一大工作重點。

武漢肺炎爆發以來，中國的經濟活動一度陷入停滯，大量企業面臨資金只出不進的困境。雖然中國政府努力創造寬鬆的貨幣環境，但是對前途未卜的企業而言，這些資金只能解決一時之困。中國政府面臨的當務之急是儘快復產復工，恢復經濟自身的「造血」能力。

目前，除湖北省以外的中國大部分省市都出來了鼓勵復工復產的政策措施。中國中央政府下屬的中央企業也積極響應。中國國務院國有資產監督管理委員會副主任任洪斌2月18日在新聞發佈會上表示，據初步統計，國資委監管的中央企業所屬的2萬餘戶主要生產型子企業目前開工率已經超過80%，其中石油石化、通訊、電網、交通運輸等行業開工率目前已經超過95%；另外一部分沒有開工的主要是因為個別地區疫情形勢嚴峻，企業暫時還不具備開工的條件。

然而，中央企業的大規模復工不能代表中國整體復工復產形勢。以經濟較發達的浙江省為例，截至2月16日，浙江省企業復工率僅為42.87%。2月17日浙江省經濟和信息化廳副廳長諸葛建在新聞發佈會上表示，浙江省復工復產已經開始恢復，但還存在一些需要解決的問題，如工人返崗率還不夠高、供應鏈還需要完善、物流運力還需要完善。

疫情期間中國大部分地區的人員流動受到限制。圖為2月1日工作人員在重慶萬州北站進站口為旅客測量體温。（新華社）

限制出行約制企業復工

浙江省面臨的難題也是中國產業部門復工復產需要克服的第一大難點。現在工業體系的特點之一就是分工明確，這就要求資源和勞動力能夠自由流動。然而，此前為了防治疫情，很多地方採取限制交通和人員流動的政策，成為復產復工的障礙。

其實，為了確保道路暢通，中國國務院早在2月8日就印發了《關於做好公路交通保通保暢工作 確保人員車輛正常通行的通知》，要求「嚴禁擅自封閉高速公路出入口，嚴禁阻斷國省幹線公路，嚴禁硬隔離或挖斷農村公路」。但是在落實中，部分地方還是存在阻礙交通和人員流動的現象。

因此，為了保證復產後的用工需求，一些企業派出包車接員工復工。中國交通運輸部也在2月11日下發了《關於全力做好農民工返崗運輸服務保障工作的通知》，要求「用工輸出省份交通運輸部門要與終到地、途經地省級交通運輸部門加強協同配合」，「終到地交通運輸部門不得以本地道路客運停運為由，阻礙農民工返崗包車進入本地」。

即便中國政府已經出台多項措施保證交通運輸的通暢，數據顯示覆產復工仍需一定過程。截至2月16日，江蘇、浙江、安徽等14個省份已經恢復省際省內道路客運，其中13個省份恢復省內道路客運，不足全國省份數量的一半；在已開通城市軌道交通的41個城市中，仍有7個城市的軌道交通線路未處於正常運營狀態。

此外，根據中國交通運輸部預測，從2月19日到2月底，全國旅客發送量將有所加速，日均會在1,455萬人次，約為去年同期的五分之一到六分之一。中國交通運輸部表示農民工返程客運量約為3億人次，而到目前只有約8,000萬人次返程，預計到2月底將有約1.2億人次返程，3月以後返程的農民工將在增加約1億多人次。

受疫情影響，春節假期後中國沒有出現大規模返程現象。圖為2月16日中國動車組乘務人員與乘客在高鐵G4138次返程專列上合影。 （新華社）

若無訂單或影響企業生存

產業部門復產復工面臨的另一大難題就是需求問題。生產企業一般都擁有一定數量的原材料庫存，因此只要員工到位，大多數企業都能夠完成復產。然而，僅僅完成復產對企業的意義並不大，復產後生產出的產品如何銷售出去、有沒有源源不斷的訂單才是決定企業生存的關鍵。

2020年的中國經濟正處於下行周期。新疫情爆發後，中國的經濟活動陷入停滯，消費和投資需求疲軟。雖然中國政府採取了較為寬鬆的貨幣政策，但是經濟是否會在短期內得到修復仍處於不確定中。這就導致生產企業補庫存的意願不足，具體表現就是上游工業原材料價格下降，原材料庫存上升。

據《Choice數據》顯示，截至2月18日，南華工業品指數較春節假期前下跌3%左右；上海期貨交易所螺紋鋼期貨結算價格較春節假期前下跌3%左右。庫存方面，截至2月17日，上海期貨交易所螺紋鋼庫存倉單數量較春節假期前上升22.5%；截至2月14日，上海期貨交易所鋁庫存（周數據）較春節假期前上升近50%。

目前，中國經濟需求端的疲軟現狀一時間難以改善。一方面，疫情雖然得到一定控制，但是仍有反覆的風險，需求端的不確定性較大；另一方面，企業生產、經營活動的長期停滯拉低了社會對經濟增長的預期，居民和企業進行消費和投資的動力不足。因此，即使復產復工已經大規模開始實施，經濟重新恢復「造血」能力還需要一定時間。