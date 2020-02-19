【武漢肺炎】內地累計確診7萬4千宗　昨日出院人數首超確診人數

新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委，2月18日（周二）內地報告新增確診病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例，新增疑似病例1185例。 內地現有確診病例57805例，累計治癒出院病例14376例，累計死亡病例2004例，累計報告確診病例74185例。

2月15日，武漢客廳方艙醫院首批17名新冠肺炎患者符合出院標準，准予出院。 (中新社)

當日新增治癒出院病例1824例，解除醫學觀察的密切接觸者25014人。這也意味著，當日內地新增治癒出院病例（1824例）首次超過新增確診病例（1749例）。

截至2月18日24時，內地現有確診病例57805例（其中重症病例11977例），累計治癒出院病例14376例，累計死亡病例2004例，累計報告確診病例74185例，現有疑似病例5248例。累計追蹤到密切接觸者574418人，尚在醫學觀察的密切接觸者135881人。

湖北新增確診病例1693例（武漢1660例），新增治癒出院病例1266例（武漢676例），新增死亡病例132例（武漢116例），現有確診病例50633例（武漢38020例），累計確診病例61682例（武漢44412例）。