美股熊市平均長達14個月　美銀證券：多個訊號顯示股市或快見底

美股經歷多日的大起大跌後，周四（19日）終以微升收市，不過過程不無動盪。道指開市報19830點，不久跌幅顯著擴大，最多跌逾700點，隨後有顯著反彈，全日高低波幅逾1200點，最低報19177，最高報20442，最後收市升188點（0.95%），收復二萬點關口。納指收市升2.30%，標普500指數升0.47%。

美股造好，主要受兩大板塊推動。油價回升令油股價格反彈，油股Noble Energy升逾30%。美國多隻主要科技股也表現強勢，Netflix升5.25%、Facebook升4.2%、Amazon升2.78%，Google母企Alphabet升1.88%。

Netflix等科網股帶動美股回升。（路透社）

美股熊市平均長達14個月

美股已持續動盪了一段時間，不少投資者都想知道究竟美股見底未？平均來說，二戰後的美股熊市長達14個月，平均標普500指數要跌33%。以對上一次熊市為例，是2007年10月9日至2009年3月9日，長達17個月，標指共跌近56.8%。

雖然美股剛結束長達11年的牛市，步入熊市不久，按理來說，熊市應該還要持續好一段時間。但如果以跌幅計，現在標普和道指已較上月的高位跌約30%，離熊市的歷史平均值，相差不遠。而且歷史數據顯示，美股跌入熊市的速度愈快，往往也會更快脫離熊市。

美銀證券製「熊市見底清單」

有分析認為，現在離股市「見底」相距不遠。CNBC報道指，美國銀行證券製作了一份「熊市見底清單」去幫助投資者推測股市何時見底反彈。

他們的策略師Savita Subramanian於周四給客戶的投資說明中寫到，「愈多訊號被觸發，顯示標普500指數愈有機會身處股市底部」。他指，在六大主要訊號當中，已經有四個被觸發，即現時離牛市底部也許相距不遠。

美銀指美國已步入衰退。（路透社）

料美國GDP大幅收縮12%

美銀又指，因疫情而美國經濟出現衰退「已是不可避免」。他們料美國經濟於第二季會「崩潰」，大幅收縮12%，全年計，美國本地生產總值(GDP)也會收縮0.8%。美銀料就業市場會大受打擊，於第二季會有350萬職位流失，令失業率大增一倍。

美銀經濟學家Michelle Meyer稱，雖然經濟的下滑會來得很嚴重，但料很快會出現反彈，相信至六月，經濟會開始回復至「相對正常」。為應對經濟下滑，她建議政府積極採取刺激措施，「應該要不設上限」。