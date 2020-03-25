道指癲升11%　九十年來最勁　分析稱美股V彈在望　最快4月再彈15%



美國國會有望通過白宮的龐大財政刺激方案，加上疫情未有惡化，美股周二(24日)超強勢反彈，道指勁升2112點(11.37%)至20704點，重上兩萬點大關，點數計是史上最大單日升幅，以百分比計創1933年以來最大升幅；標指收升9.38%至2447點，以點數計是歷來第二大升幅；納指升8.12%至7487。

憧憬救市政策，能源和航空相關版塊領漲，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）暫停回購股份和縮減頁岩油投資，刺激股價急升23%，是升幅最大道指成份股。達美航空和波音升21%。標普的能源股升16.3%，工業和財經股也急升12%。

石油公司雪佛龍股價急升23%，是升幅最大道指成份股。（路透社）

料最快6月收復全部跌幅

美股大反彈，令市場信心回穩，更有分析指美股料會出現V型反彈。Fundstrat的股票分析師Tom Lee統計了自1920年以來，10次跌幅逾30%的美股股災，發現平均只需要跌市日數的一半，便可V型反彈至收復近半跌幅。他指，若跌市本周見底，很有可能出現V型反彈，而非L型或U型反彈，最快4月標普便會回升至2800點水平。而根據歷史統計，V彈平均需要3到4個月去收復全部跌幅，即標普可能到夏天便會重回3400點左右。

他指現時已有股市見底跡象，例如意大利的新冠肺炎新增個例和死亡數字已經連降兩天，意味意大利跟韓國接近，可能也是用了約43天便到疫情頂幅，即美國離疫情頂幅可能只有14天。而且在治療疫情上，也有不少進展。

BNY資產管理的首席經濟師Vincent Reinhart也指，如果財政刺激方案生效，聯儲局也支持市場繼續暢順運作，且疫情也見頂回落，料本季是「惟一真的可怕的季度」，而在大量財政和貨幣刺激政策下，料至第三季經濟開始反彈，到第四季經濟更會「表現強勁」。

摩根大通料標普明年初會回升至3400點水平。（路透社）

摩根大通：明年首季標指見3400點

摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，現時有跡象美國的抗疫隔離措施已取得成效，其中首個實行「禁足令」的三藩市，連流感相關的傳染也見減少，低於平均，料紐約等其他城市的傳染也會慢慢減少。

他指，若這些抗疫措施有效，美國經濟和股市會反彈得較預期快，料標普500指數至明年初已可升回歷史高位，料明年首季，標指會見3400點。

花旗：企業盈利預測仍有大幅下調空間

華爾街也不是一面倒唱好，花旗策略員巴克蘭表示，反映企業未來盈利的指數跌至紀錄新低，較金融危機時更差，料今年企業盈利將大減20%，相較市場仍普遍預期企業盈利可增長4%，盈利預測仍有大幅下調空間，將會繼續對大市構成壓力。

事實上，近日的美國經濟數據普遍料將十分「嚇人」，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德（James Bullard）指，短期的失業率或高達30%，較「大蕭條」（Great Depression）時更差。有分析也料美國經濟或衰退高達20%。