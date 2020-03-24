去年勁賺58%　今年跑贏大市　著名基金經理：現時是撈底美股時機

美股續挫，道指收瀉582點(3.04%)，失守19000點。標指跌2.93%，納指跌0.27%。跌市主因之一是國會參議院再度否決一項抗疫救市法案，抵消了美國聯儲局「不限量」寬鬆政策對市場的刺激。

不過跌市中也有不少「疫市受惠股」造好，網上串流公司Netflix股價便升8.2%；玩具公司孩之寶(Hasbro)稱看到產品需求增加，股價也升11.2%。

著名對沖基金經理阿克曼正大舉買入美股。(路透社)

知名投資者「撈底」美股

在跌市的恐慌拋售當中，也有投資者打算把握時間「掃貨」，著名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)透露將大舉買入美股，押注美國經濟復甦。

這兩年阿克曼的戰績十分亮麗，他掌舵的基金Pershing Square2019年錄得高達58%回報，而今年雖然受環球大跌市拖累，暫時錄得虧損，但因為年初用沽空倉成功對沖跌市影響，目前基金的跌幅只是6.5%，遠少於標普500指數同期，高達30%的跌幅。

他稱，正大力押注美國經濟復甦，已清空所有淡倉，而套現的25億美元(約195億港元)資金已全數投入市場，包括買入星巴克、家居裝修用品零售商Lowe's、希爾頓酒店，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡等。他補充，基金仍有15%資產是現金，隨時準備入市「掃貨」。

他指，企業開始適應新環境，例如部份餐廳已轉型做更多的外賣，「如果我們能夠正確應對目前情況的話，現時的價格是超乎尋常的便宜。」

主動操盤 慎選「贏家」

也有基金經理應該現時是把握美股跌市，低價入貨的時機，投資公司Cresset Capital的首席投資官Jack Ablin便表示，不認為美股未來會再出現太大幅度的下跌，作為長線投資者，要將目光伸延至股災之後。他強調，有幾樣東西要注意。

首先，股災首階段有很多程式推動或孖展相關的「被動賣股」，把「嬰兒和髒水一起潑掉」，令股票全線下跌，現在正是主動操盤的時機。他指，疫情可能會對30%的經濟有十分強烈的打擊，對20%至30%的經濟影響輕微，透過主動管理投資組合，可以選擇只投資在「贏家」上。另外，投資者應盡量創造流動性，並享受現時市場給予流動性的巨大溢價。