國際油價跌逾60%　創史上最大季度跌幅　最壞情況跌至每桶10美元

需求下滑且主要產油國增產，令國際油價於首季創下有史以來最大跌幅。截至3月31日，美國WTI原油4月期貨收升0.39美元(1.9%)，報20.48美元一桶；布油5月期貨跌7美分，報26.37美元一桶。首季，美國WTI原油和布油分別跌66%和61%。

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）早前指，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）導致30億人處於封鎖狀態，全球石油需求恐將出現「自由落體」式下滑，預計日需求減少約2,000萬桶。他呼籲沙特作為2020年G20的輪值主席國為穩定全球石油市場提供建設性支持。

全球經濟低迷，各國石油需求在下降。（新華社）

據中國媒體《21世紀經濟報道》，全球信息提供商IHS Markit能源副總裁岑國緯（Victor Shum）稱，「世界正在經歷一場變革性危機，石油市場正處於極端條件下。我們預計布油價格在第二季度將跌至每桶10美元左右。假設沒有達成任何減產協議，那麼大量過剩的石油需要進入庫存，並迫使一些生產商關閉生產。」



油價前景很大程度被各主要產油國態度左右，據報俄羅斯仍在為與美國鑽探商達成協議敞開大門。此前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）進行了電話交談，試圖達成一項新的生產協議。