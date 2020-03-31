美俄領袖磋商　原油價格戰可結束？

3月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行電話會談。受此消息刺激，油價上漲，那麼，原油價格戰結束了嗎？

《海外網》報道，會談中美俄兩國對國際石油問題展開討論，雙方同意於近期舉行能源部長級磋商。受此消息刺激，31日WTI原油期貨亞洲市場開盤後迎來近5%的上漲，然而油價仍徘徊於20美元至22美元/桶低價區間。

分析表示，需求擔憂致國際油價跌破每桶20美元關口。（Reuters）

自3月6日OPEC+會議上沙特阿拉伯與俄羅斯的減產談判破裂後，兩國徹底放開手腳披露增產計劃，掀起國際石油價格戰。在全球新冠疫情暴發，各國停產停工的大背景下，過量的石油供應帶來的是國際油價整體暴跌。

沙特俄羅斯打起價格戰，美國石油生產企業最受傷。依仗頁巖油革命，美國石油產量節節攀升，逐步轉變為石油淨出口國，然而頁巖油偏高的生產成本卻成為痛點。據全球各大諮詢公司測算，美國頁巖油生產成本超過30美元/桶，只有少數在二疊紀盆地鑽探的油井可以實現在每桶31美元的價格線上盈利；與此相比，沙特阿拉伯與俄羅斯的生產成本可下探至10美元至20美元/桶。在這場油價大戰中，受到衝擊最大的恐怕要數美國頁巖油生產企業。

中國人民大學國際能源戰略研究中心主任許勤華表示，20美元/桶應是本次油價的底部支撐線，也是一條沙特、俄羅斯、美國均無法堅持太久的低價線。長此以往，生產國之間的博弈將轉化為生產國與消費國之間的博弈，這是三國均不願看到的局面。

分析表示，要讓美國、沙特、俄羅斯三方真正坐在同一張談判桌上，恐怕並非易事。沙特可通過擴大生產爭奪近年被俄美擠壓的國際能源市場份額，俄羅斯可用低油價遏制美國頁巖油銷售，美國則當然希望油價能儘快上漲到頁巖油能夠盈利的區間，能源戰略層面的分歧使得三方會談遲遲未能實現。當一場囚徒博弈中存在着三名玩家，如何找到三方都能勉強接受的平衡點將變得更加困難。國際能源市場的原油紛爭想迎來終局，恐怕尚需時日。

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