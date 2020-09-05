【財經評論】美股突轉勢　科技股的好日子到頭了嗎？

美國股市近期處於弱勢，其中科技股表現更令人相當失望，其中電動車生產商Tesla更在短短2日內，累計跌幅逾2成，技術上踏入熊市。美國科技股近期走勢，是否反映相關股份強勢已到了尾聲？

美股本次暴跌有些出乎市場預料，美國勞工部公佈的數據好於市場預期，美國上週首次申請救濟人數為88.1萬人，比前一週減少13萬，再次低於100萬人。不過，由於勞工部此次改變了數據的季節性調整方法，導致新出爐的數據和此前數據無法直接相比。

此次計算方法的改變，旨在重新評估就業的季節性波動，解決數據「高估」的問題。正常情況下，勞動力數據會隨著返校或者假日因素波動，以往的季節性調整方案較為合理。但由於疫情造成的特殊情況，統計人員發現，經季節性因素調整後，報吿人數往往超過實際申請失業救濟人數，過去一個月中，兩者的差距越來越大。

新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，市場上一直存在對官方數據失真的質疑。彭博社（Bloomberg）分析稱，到今年9月末，領取失業救濟的人數將開始以更快的速度下降，但這不是就業回暖的跡象，而是救濟計劃陸續到期的現實。

此前公佈的ADP私企就業數據令人失望， 8月私企僅增加了428,000個新職位，不到預期值100萬的一半，顯示美國就業市場復甦緩慢。

分析認為，美股估值處於高位，或許是此次大幅回調的原因之一。截至8月31日，標普500的市盈率達到28.32，已超過互聯網泡沫時期預測市盈率的高值26.3倍，創下歷史新高。

股神巴菲特（Warren Buffett）非常喜歡用簡單的指標衡量股市估值水準。其中最著名的指標是總市值佔國內生產總值（GDP）的百分比，又稱「巴菲特指數」。巴菲特認為。該指數在75%至90%較為合理，超過120%就表示市場估值水準被高估。目前，巴菲特指標達到了驚人的181%，甚至遠高於互聯網泡沫破裂時的137%。

另外，科技股作為美股本輪大漲的旗幟，估值水準也處在歷史高位。以特斯拉為例，就絕對值而言，特斯拉市值已經超過大眾和豐田之和。今年以來，特斯拉股價累計漲幅超過386%，市盈率超過1,000倍。導致除創始人馬斯克（Elon Musk）之外的最大股東，十年來始終看多的投資公司巴美列捷福（Baillie Gifford）幾天前減持了三分之一的倉位。

有華爾街分析師認為，美股本次下跌並沒有明顯的消息面信號或經濟指標，因此經歷此前連續上漲，大幅回調是正常現象，拋售是「老生常談」的獲利了結行為，市場才能更加健康的持續上漲。

但不少分析認為，受到美聯儲（Fed）推出大規模刺激政策影響，投資者已經吃盡了流動性紅利。而多位美聯儲官員在接受採訪時也表示對資產泡沫的擔憂。畢竟在經濟基本面存在巨大不確定性的情況下，股市仍然上漲令人不安。無論美股未來走向如何，不可否認的是，市場分歧正在加大，而這也最終會影響到美股整體走勢。