俄羅斯減少美元結算　全球去美元化趨勢愈發清晰

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-28 22:55

持續超發的美元正在消磨全球對美元的信心。4月26日，俄羅斯央行公佈的數據顯示，2020年第四季度俄羅斯出口結算中美元佔比錄得48.3%，有史以來首次跌破50%。數據顯示，美元使用的大幅減少主要來自俄羅斯與中國的貿易，目前超過80%的俄中貿易是用歐元進行的。

美國對俄羅斯的持續制裁讓俄羅斯加快了去美元化的步伐。目前，俄羅斯正在打造金融信息傳輸系統（SPFS）以繞開主要使用美元結算的環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統。中國和歐洲各國也在打造自己的國際結算系統，以減少對美國控制的SWIFT的依賴。

事實上，隨着美元信用的逐漸流失，越來越多的跡象表明，全球正在去美元化。

在國際結算體系中，美元目前仍處於主導地位。（路透社）

首先，美元在全球外匯儲備中的佔比正在不斷下降。國際貨幣基金組織（IMF）的統計數據顯示，截至2020年四季度，美元在全球外匯儲備中的份額已經從2000年的71%左右下降至59.02%，創下1995年有記錄以來的最低水平。

雖然美元在國際貨幣體系中的地位仍然無人能夠替代，但是部分國家還是在儘可能增加歐元、黃金甚至人民幣儲備，以對沖美元的信用風險。荷蘭盾和英鎊的興衰證明，沒有貨幣能夠始終在國際貨幣體系中保持統治性地位。隨着美國國力的相對衰弱，美元總會走下神壇。

其次，海外投資者持有的美國國債比例正在不斷下降。國債的發行通常由政府信用背書，然而隨着美國財政長期入不敷出、國債規模越來越大，美國國債對海外投資者的吸引力正不斷下降。

美聯儲（Fed）的數據顯示，儘管海外投資者仍是美國國債最大的購買者，但是外國持有的美國國債比例正在逐漸下降，已經從2011年二季度的歷史高點（43.4%）下降至2020年末的28.9%。

新冠肺炎（COVID-19）疫情暴發以來，美聯儲大量增持美國國債，美國財政赤字貨幣化的趨勢越來越明顯，貶值幾乎已經成為美國減輕債務負擔的唯一出路。

中國民建中央經濟委員會副主任馬光遠認為，美國未來出現實質違約的可能幾乎是100%，在美元仍然是國際儲備的情況下，美國可以通過美元貶值、通貨膨脹等手段，降低美國的債務負擔。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）的創始人達利歐（Ray Dalio）認為，美國國債缺乏足夠的購買需求，這可能會迫使美聯儲加息，或者印更多錢去購買債務，並最終導致美元貶值。

因此，在有更好選擇的情況下，各國必然會減少對美元資產的配置，積極推動去美元化。

最後，市場對數字貨幣的熱情部分來自於去美元化的需求。2008年全球金融危機後，比特幣等加密貨幣如雨後春筍般興起。臉書（Facebook）聯合其他公司推出的數字貨幣Libra甚至已經威脅到了國際美元結算和儲備體系。

去中心化的數字貨幣可以十分便捷地跨境交易、轉賬，在某些方面優於現在的美元結算體系，無形中就具備了去美元化的效果。同時，大部分數字貨幣的產量固定，斷絕了濫發的可能性，保值能力更優於美元等信用貨幣。可以説，加密貨幣不斷出現並發展壯大的一個內在原因就是國際社會對美元等信用貨幣不再信任。

各國央行也發現了發展數字貨幣能夠擺脱對美元結算體系的依賴，於是紛紛推出央行數字貨幣。目前，中國的央行數字貨幣已經開始試點推行。儘管中國央行原行長周小川表示「發展數字人民幣的初始動機並不是將其用於跨境支付」，但是央行數字貨幣無疑將具備去美元化效果。