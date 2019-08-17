BNO 續領教學補充：網上報失申請懶人包　報失表格填寫教學

隨社會的不穩定，越來越多人開始著緊本來在櫃內封塵的 BNO，希望可以找出另一道逃生門。筆者先前已寫過一篇 BNO 的續領教學，而亦觀察到不少人的 BNO 原來是遺失了，在續領的過程中出現阻礙。因此，今次就特意補充 BNO 的續領教學，簡單解釋如何報失 BNO，繼而可以順利拿到 BNO。

報失 BNO

遺失 BNO 有兩個情況，一是被盜竊﹑二是個人原因意外遺失。這兩個情況下，申請人都要向英國護照署報失。申請人在 GOV.UK 網站續領 BNO 時，其中也會被問到 BNO 是否已遺失，屆時只要回答「Yes（是）」，就會被送到報失頁面，申請人要先在網上取消之前的 BNO，之後才能重新申請。詳細教學可放大下圖觀看：

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除網上報失外，英國護照署也提供一張「LS01」的表格，內容和上圖的網上報失相若，申請人可以在電腦上填寫後打印出來，連同香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本和特區護照等，一併寄去英國護照署。

GOV.HK 報失 BNO 網站（按此進入）

「LS01」報失表格（按此進入）

報失紙是必須嗎？

很多申請人都不太清楚英國護照署對報失紙的要求，以為 BNO 遺失就必須向當局提供報失紙，但礙於各種原因，不少人都不太希望進入警署處理報失。其實，只有 BNO 是被盜的情況下，申請人才需要提供報失紙，如只是意外遺失，只要在 GOV.UK 的網站報失和取消已遺失的 BNO 則可。另外，如果申請人 BNO 真的被盜的話，可以選擇網上報失，完成後會收到確認電郵和報失編號，列印出來後可一併寄到英國供 HMPO 參考。順帶一提，申辦 BNO 一般會要求大家附上出世紙，如果閣下的出世紙已遺失，同樣須要報失並在申請時向英國當局說明，以及提交相關資料。

電子報案中心-網上報失（按此進入）