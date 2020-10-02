【Google Keep 記事神 App】要記低重要事項，現在的智能手機可比紙筆方便得多，而且記事 Apps 選擇不少。但如果講功能多、介面乾淨，筆者就首推出自 Google 的記事簿 App － 《Google Keep》。

打工仔、學生學起來！Google Keep 免費享 8 大功能

《Google Keep》費用全免，但功能卻比收費方案如《Push Bulletin》、《Evernote》來得更強，最重要是可以盡用 Google 強大的雲端實力，所有的記事可以即時上傳，並在不同裝置之間共享，對於需要多裝置工作的學生、辦公人士都十分實用。

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用幾個 Widget 用盡一頁空間，簡約之餘可以更好的看到有用資訊，正是今次教程的重點（蔡浩騰 攝）

除了《Google Keep》，要讓手機幫你記事其實還有很多方法，iOS 14 推出之後，Widget 小工具就成為了另一途徑，本文將教大家利用CalAndPhoto、Days Matter、Post-It等三個Apps，砌出實用又靚仔畫面。

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