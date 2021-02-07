撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-02-07 07:19

2021農曆新年｜星期二（2月9日）就到年廿八，快快趁這機會拿出相機來，掃走塵埃。但問題係，大家又識唔識呢？《香港01》科技玩物頻道記者準備了以下教學，教大家如果輕鬆為相機「洗塵」。別看少簡單幾步，有些細節如果忽略，有機會令相機即時報銷。

▼▼▼點擊圖片放大看，如何趁年廿八，為相機洗白白▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

【同場加映】新一年，一定很想入手新耳機吧！消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇👇👇 貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇👇👇

+ 64 + 64 + 64

👇👇👇同場加映：消委會10款SoundBar評測

+ 10 + 10 + 10

第１位至第５位款式，請點擊看全文，仲有Soundbar選購貼士：消委會10款SoundBar評測 Sony/Samsung/JBL/Bose哪款性價比高？

👇👇👇【同場加映】消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！👇👇👇點擊放大看，30款5G手機詳細報告及評分：

+ 26 + 26 + 26

想知道其餘30款4G手機評分？請觀看全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro