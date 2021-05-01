撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-01 07:02

旅遊泡泡／香港特區護照 申請／續領懶人包，3分鐘網上簡單申請（2021版）！今年2021年三個不同方法申請香港特區護照方法，當然利用自助服務站或網上申請就最方便快捷，最快幾分鐘搞掂！

近年政府推出不少網上服務，就連申請香港特區護照都可以全程網上完成，3分鐘完成所有申請步驟，不需要現身十分簡單，而且更可以預約領取證件，不需要排隊，方便不想外出的香港人申請。如果不想準備相片，亦可以考慮毋須預約的「自助服務站」（包埋影相服務，毋須準備相片），簡單完成申請。

（林勇攝）

👇👇即睇特區護照網上申請步驟，3分鐘完成申請！另外睇埋網上預約、免排隊取證步驟👇👇

+ 13 + 13 + 13

👇👇不需要準備相片，直接「自助服務站」申請特區護照步驟，極速完成！👇👇

+ 16 + 16 + 16

網上申請特區護照網址：按此

同場加映：BNO VISA／居英權／英國國民（海外）簽證／移民英國｜BNO VISA 終於在 2021 年 1 月 31 日開始，接受 BNO 持有人在網上進行申請，以及預約到北角簽證中心遞交生物特徵。

👇👇BNO VISA 網上申請教學 約10分鐘完成步驟👇👇

+ 33 + 33 + 33

👇👇BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇

+ 8 + 8 + 8

睇更多BNO Visa及申請／續領BNO的步驟及重點 👉 即睇 👉BNO VISA網上申請攻略2021 費用/簽證期/家庭申請 移民英國必睇

同場加映：「智方便」app簡單網上續牌、報稅！早前政府推出「智方便」app，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務。尤其近期不少政府服務有限度服務下，如果利用網上申請方法就更加簡便。

👇👇3分鐘申請「智方便+」步驟方法、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

+ 15 + 15 + 15

即睇 上續牌（車牌續領）方法 👉網上續牌3分鐘搞掂！手機申請車輛牌照懶人包（附智方便教學）