香港特區護照申請／續領懶人包、3分鐘網上簡單申請（2022版）、0+3 入境檢疫｜日本及多國減少入境限制／開關，令不少港人開始計劃近期出國旅行，不過一拎本護照出來看，原來已經過了期，究竟如何最快方法可以申請／續領護照？今年2022年三個不同方法申請香港特區護照方法，當然利用自助服務站或網上申請就最方便快捷，最快幾分鐘搞掂！



香港政府（9月23日）正式公布最快下星期機場入境檢疫安全將由現時的「3+4」改為「0+3」，相信吸引不少港人計劃短期內外出旅遊。不過2年多疫情下，相信不少港人的特區護照早已經過期，究竟如何最方便快捷的方式去申請／續領呢？

近年政府推出不少網上服務，就連申請香港特區護照都可以全程網上完成，3分鐘完成所有申請步驟，不需要現身十分簡單，而且更可以預約領取證件，不需要排隊，方便不想外出的香港人申請。如果不想準備相片，亦可以考慮毋須預約的「自助服務站」（包埋影相服務，毋須準備相片），簡單完成申請。

（林勇攝）

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