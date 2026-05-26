每12分鐘就有一單網騙　即睇邊三類人最易「瀨嘢」！

網絡詐騙日日新鮮，早前便有個「釣魚網」複製出整個WhatsApp網頁版，像真度極高，稍有不慎隨時中伏。有報導更指出去年香港平均每 12 分鐘有一宗騙案。若繼續抱住僥倖心態，下個中招隨時到你。



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中招高危族 第一類：自以為好小心

有人會認為不亂按連結、不貪小便宜便安全。但今時今日詐騙網站的製作水準極高，網址可能只差一個字母，近乎無破綻。靠自己小心上網，難免睇漏眼， 他日分分鐘中招都未知。

中招高危族 第二類：以為防毒軟件萬能

比較有安全意識的人可能會為電子裝置加裝防毒軟件。但「釣魚網」並非網絡病毒，這類人會誤以為防毒軟件可抵擋一切惡意攻擊而鬆懈。而且防毒軟件，需要逐個裝置安裝，很容易有所漏洞。

中招高危族 第三類：長者、小孩、工人姐姐

他們網絡安全意識薄弱，最容易墮入騙徒陷阱。只要是瀏覽器搜尋結果便會相信，沒有質疑網站真偽。就算再三提醒，都恐防騙案意外發生。中伏只是遲早的事。

全面Protect屋企的 升級版「5G寬頻PRO Plan」

3香港全新進化嘅「5G 寬頻PRO 」，除了包括插電即有順暢網絡嘅5G寬頻，更包符合現今環境功能——內置「AI智網管家」服務，自動過濾危險網站 防詐騙。以後喺屋企上網又順又安心。

無需額外安裝的「網絡隱形防罩」

要保護網絡安全，有人會靠安裝防毒軟件或防火牆，但每部裝置都要設置一遍，非常麻煩，而且防毒並不等同完全防伏。

「AI智網管家」服務徹底解決了這個煩惱，免安裝，插電即啓動，全屋裝置都保護到。

24小時自動監察，無間斷守護家中高危成員

「AI智網管家」提供 24 小時全天候保護，能夠自動過濾詐騙網站及不良内容，一旦發現有惡意釣魚連結或已知詐騙網域，便會自動即時於網絡上攔截。

即使上班族不在家時，留在家中的長輩也不怕誤按偽冒的中獎訊息。「AI智網管家」配合「家長管理模式」後，不止防毒，更能防止小朋友上網時接觸到危險或意識不良的網頁，管教子女都啱用。全面守護每一部連接的裝置，提供全方位保護。讓家中連線瞬間安全。

5G寬頻PRO︰保障由線上上網到線下送4年家居保險

除了「網絡隱形防罩」，「5G 寬頻PRO 」更提供全面的居家保障，隨計劃免費附送價值$4,000的「4年家居保險」，不止單位，家居財物都有得保，業主租客都合用。而且不限樓齡，讓各位無論現實抑或網絡一樣安全至上，貼心守護全家。

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*「AI智網管家」自動過濾詐騙系統：從源頭攔截威脅。

* 附送4年家居保險（價值$4,000）：提供真正的全方位安心感。

與其要靠自己時刻與網絡詐騙硬碰，不如今日就為家居網絡升級，讓你放心享受生活。

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（資料由客戶提供）