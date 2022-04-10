天氣轉熱，洗冷氣教學｜天文台預測，香港會受乾燥的大陸氣流影響，本周天氣炎熱，日夜溫差大，日間炎熱天氣最高可達 29 度。部分會可能會選擇開冷氣對抗炎熱，不過有半年時間沒開冷氣，隔塵網有機會積儲很多灰塵。沒清洗乾淨就使用，有機會令冷氣無法送風，甚至滋生黴菌、發出霉臭味，引起鼻敏感、鼻塞、皮膚敏感等症狀。



冷氣幾耐要洗一次？

《香港01》科技玩物頻道曾訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，了解有關正常洗冷氣機隔塵網的方法。原來夏天正常使用期間，要一至兩個星期就清洗一次，而冬天後第一次開冷氣前，也建議清洗一次才使用，以免閒置期間隔塵網已積聚過多灰塵。

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洗冷氣其實好簡單

部分人可能以為，洗隔塵網要用清潔液，但專家教路原來只要用清水就足夠。當中的小技巧是，花灑要從較乾淨的一面打走隔塵網中間的灰塵，如果沖洗方向錯誤，有機會令灰塵卡在隔塵網中，增加清洗難度。

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洗冷氣機金屬片

想更徹底清潔冷氣機，可以連機內的金屬片一拼進行清潔。除了購買冷氣機泡沫清潔劑外，亦可用較盈的清潔劑，如藍威寶，裝入噴壺中噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。

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