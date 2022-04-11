消費券推出後，各大商舖都推出優惠，可是腦場就反其道而行，不只暗中加價，更有網民發現腦場向不熟悉電腦硬件的消費者，推薦舊款硬件或超出需求的硬件組合，成為一個「消費券劏水魚場」。今次就教大家砌機新手入門，等新手們對硬件有個基本了解，免得入到腦場白白奉上全部消費券，購買一部不適合的電腦。



腦場睇中消費券時機「劏水魚」？

第一期 $5,000 消費券到手，部分人拎到手後去腦場砌電腦，但不熟悉硬件的消費者就有機會被「劏到一頸血」。消費券推出後，連日來都有腦場「劏客」的Post，指他們向消費者推薦舊硬件和加價，如推薦第9﹑10代 Intel CPU。

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Intel 12代中央處理器（Intel 圖片）

1﹑中央處理器（CPU）

CPU主要有Intel和AMD兩個品牌，現時Intel推出12代，不論文書／電競也建議選擇12代。輕度遊戲+文書可選擇i5-12100／Ryzen 5 5500；中高度遊戲可選擇i5-12600K～i9-12900K／Ryzen 7 5800X～Ryzen 9 5950X。

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2﹑顯示卡（GPU）

GPU主要有NVIDIA和AMD兩個品牌，2022年最新為RTX30系列和Radeon 6000系列。同一型號GPU分別有不同廠商推出，如ASUS﹑MSI，價錢也會因為散熱規格和供電而有差距。選擇是要考慮自己會玩的遊戲，幀數要求是多少（60／144FPS等），螢幕的解析度是多少。

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以上的砌機心得屬入門方向，並非最佳的砌機選擇，意在讓完全對硬件不了解的新手有個簡單概念，不用一張白紙般走入腦場被劏。砌機必須要考慮使用需要和「筆直」，就算全部旗艦級硬件組合一起，自己用不到也只是浪費，因此砌機沒有絕對的答案，而是應以符合需要和「筆直」下作出選擇。