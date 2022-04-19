消費券 洗衣機｜洗衣機應該是每個家庭必備的電器之一，不過用了這麼多年，你又是否懂得正確的洗衣步驟呢？有台灣網民發文指，自己一直做錯一步驟 20 年，原來洗衣球不是後最放，而是比衣服更早放入洗衣機。



洗衣機、洗衣劑正確使用步驟

網民由於使用方便程度而使用洗衣球，以往一直是把洗衣球扔在衣物上，再開機洗衣。近日其母親糾正這個舉動後才發現，原來正確方式是先放洗衣球入機內，然後才放入要洗的衣服，網民表示：「活了20年才知道洗衣正確方法！」

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洗衣球要在衣服前放入洗衣機（Google 圖片）

貼文在網上公開後，引起網民熱烈討論，很多人都表示自己一直都不知道這個步驟。另外也有網民分享，在洗衣球的包裝上，原來有標示要先放洗衣球這個正確步驟。原因是，沒有完全浸泡的洗衣劑有機會黏在衣服上，導致殘留洗衣劑有機會造成皮膚過敏。這個步驟同時適用在洗衣粉和洗衣液上。

網民提供在洗衣球的包裝上，其實有說明要放在衣物下（dcard 圖片）

👇👇網民回應 原來很多人都沒有來使用說明👇👇

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資料來源：dcard

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消委會評測

消委會曾在市面上找來 18 款洗衣機進行評測，包括前置式﹑葉輪式﹑歐洲頂揭式三大類。結果發現同一品牌中，價格便宜一半有多的葉輪式洗衣機，比另一款前置式的評分更高，而且價錢較高的款式也不一定比價錢較低的好，因此正打算入手洗衣機，可以先參考以下消委會的評測。

👇👇消委會 18 款洗衣機測試結果 貴唔一定好？邊款最抵用？👇👇

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