開冷氣慳電大法，學用循環風扇｜炎熱的天氣已經到來，根據天文台的預測，本周最高氣溫達 33 度，又到了晚上不開冷氣難以入眠的日子。可是長開冷氣的電費不菲，想慳電又能享受舒適的氣溫，循環風扇可能是你需要的家電。



循環扇是什麼？

部分人第一次用循環扇，可能會覺得沒有風﹑不夠涼爽，但其他循環扇的作用和一般風扇不同，設計上並非直接令人涼快，而是製造空氣對流，調節空內溫度。循環扇的扇葉和設計會吹出渦捲螺旋式的風，提高風直線吹出的速度，可以把風送得更遠和更集中，從而令房間內的空氣產生對流、循環至每個角落。因此，循環扇可當作是暖氣和冷氣的輔助家電，令冷氣或暖氣使用更有效率。

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循環風扇（無印良品圖片）

MUJI 無印良品曾教過用家正常使用循環扇，原來在春﹑夏﹑秋﹑冬，配合冷氣和暖氣都有其正確的擺放方法，可以更有效達到調節溫度的作用，以及無須開太大冷氣或暖氣，變相能達至慳電。

👇👇MUJI無印良品教循環扇擺法👇👇

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【夏天擺法 】

在室溫極高時馬上開冷氣會非常耗電，此時應先打開窗和大門，將循環扇朝向窗外吹，便能迅速排出室內熱氣，並讓戶外新鮮空氣從大門流入，之後才開冷氣就能令室內溫度快速下降，同時減低耗電。

第二個用法是輔助冷氣。開冷氣時把循環扇移至跟冷氣同一牆面的對面，朝着房間地板中央吹送。可改善冷氣沉積在地面的問題，令室內均衡降溫，不再覺得腳底冰凍，開冷氣亦能提高度數更慳電。

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【梅雨季擺法】

轉季和雨季濕氣重會令人作悶不適，保持空氣流通非常重要。在房內尋找最長直線距離、把循環扇擺角落以45度角吹送，可改善室內空氣循環。

👇👇日本 Twitter 網民都不知道原來循環風扇要這樣使用👇👇

【春天睡前擺法】

春天氣溫未算熱得要開冷氣，但在睡覺前如覺得有需要，可擺循環扇在床尾，讓風從床底吹過再吹向天花板，帶動全間房的空氣循環，有助降低室溫。

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【冬天擺法】

冬天開循環扇目的是輔助暖氣，與夏天不同，冬天要要擺在對角的角落，才能將天花板附近的暖氣帶到地面，達到均衡室內溫度與省電的效果。

資料來源：無印良品MUJI（日本／台灣）