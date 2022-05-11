乾衣機安使用貼士｜持續下雨或潮濕的天氣，想衣物夠乾爽，就要靠乾衣機幫手。不過，其實乾衣機也不是任何衣物都適用，部分衣物用完有機會縮水，嚴重甚至會引致起火。消委會曾在報告中教路，使用乾衣機的10大安全貼士，以及到底有什麼衣服不建議放入乾衣機。



乾衣機使用貼士

不少人都會把乾衣機放在露台﹑天台等戶外地方，但消委會指出乾衣機其實不應放在戶外，因為雨水有機會滲入機身內部，破壞乾衣機內部，加快消耗電器的壽命。同時，消委會也提醒應按說明書指示使用，確保乾衣量不超過負載上限，避免乾衣量過多或長時間乾衣，導致機件過熱。

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乾衣機使用禁忌

乾衣機雖然很方便，但其實不是所有衣物都適合放入乾衣機，如含有海綿乳膠﹑橡膠和蠟質的物料，在高溫下有機會變形﹑熔化﹑過熱甚至有機會著火導致乾衣機起火。而即使是羊毛﹑羽絨及純棉質的衣物，雖然都可能放入乾衣機，但使用前應小心留意衣物的流滌指引標籤，選擇合適的乾衣方法，因這物料大多不宜使用高溫乾衣。以下 6 類的衣物和物料不宜放入乾衣機：

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