BNO Visa 2022更新｜暑假將至，很多有移民打算的家長差不多要開始申請BNO Visa，讓子女可以趕到9月前到達英國。BNO Visa 申請的步驟和細節沒有太大改變，不過部分已經移民的網民提醒，TB Test 證明書必須要按時處理，否則會影響到BNO Visa 申請。



申請BNO Visa所需文件

1）住址證明

2）家庭關係證明（結婚證明書）

3）生活開支能力證明（銀行月結單）

4）TB Test 證明書（結核病測試）

5）香港特區護照



TB Test 證明書

申請 BNO Visa 所需的文件中，申請人要特別留意 TB Test 證明書。11歲以上的申請人，都要提交 TB Test 證明書，以證明肺部健康，檢查後約一星期左右能拿到證書（實際情況按醫院／醫務所而定），有效期為6個月。

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5+1計算方法

「5」：申請永久居留權時，在5年內，任何12個月內不可離開英國超過180日，日期以簽證獲批日起計。任何12個月不是指每年，而是在獲得BNO Visa後抽任意12個月；

「1」：申請入藉時，在過去1年內，未曾離開英國超過90日

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網上申請完成後需寄去英國的文件：



1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙）



2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本



3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請



4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等



5﹑個人和父母的出世紙雙面彩色影印本（如有）



副簽手續

在新的網上申請系統，系統會根據申請人的資料顯示是否需要副簽，如要的話則有一份副簽表格需要列印，副簽人要在聲名書上填寫個人資料和簽署，及付上自身英國護照彩色影印本。而系統上的 online 處理副簽手續只適用於有英國住址人士使用，一般在香港的申請人仍需列印副簽表格以親筆填寫。申請人的相片可以直接在網站上載，無須用舊方法寄多一張有副簽人聲明的證件相片，不過如大家想確保申請順利，把有副簽人聲明的證件相片和副簽文件連同以上所有申請文件寄出亦可。

BNO 申請網站（按此進入）