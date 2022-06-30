熱帶氣旋「暹芭」襲港，天文台預料未來9日（7.1～7.9）都有機會下雨。每天下雨最煩的，一定是洗完的衣服難以晾乾，特別是家中沒有乾衣機就更頭痛。台灣家務達人陳映如就曾分享過，4個室內晾衫和乾衣的方法，等大家就算在連日下雨的日子，也不會感到困擾。



乾毛巾輔助乾衣

使用乾衣機當然是最快的方法，不過連日下雨，乾衣時間長都會影響其他衣物清潔和替換間距。其實可以在乾衣時放一條乾毛巾，用來幫忙吸水，就可以讓乾衣時間縮短。另外需要提醒，並非所有衣物都可以乾衣，必須留意標籤，否則有機會令衣服縮水。

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未來9日都會受大雨影響（天文台截圖）

室內晾衫必備抽濕機

香港的濕度極高，就算沒有下雨，不使用抽濕機的話室內晾衫效果都不太理想。有部分抽濕機更有乾衣功能，也可同時配合風扇使用，縮短晾乾時間。

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👇👇台灣達人教4招乾衣方法👇👇

自製乾衣機

如果急著要穿，來不及乾衣的話，可以把衣服放入紙袋，再把風筒對住袋內吹風，同時抓緊袋口，自製一個小型的乾衣機。雖然這方法每次只能處理少量衣服，但能作緊急時候的乾衣方法，而且記得用紙袋，才能把濕氣散出。

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熨斗局部乾衣

如果衣服晾得七七八八，只差部分布料較厚的地方，就可以使用熨斗或風筒吹乾。如使用熨斗，就要把蒸氣關上，才能達到乾燥效果。

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防霉方法

在雨天時，無可避免會在室內晾衫，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈提醒，這會令室內的濕度上升，容易滋生黴菌，建議在晾衫前再進行多一次脫水，把水分盡量排走。同時，即使是沒太陽﹑天氣寒冷或雨天，也建議打開窗戶，盡量令室內空氣流通，避免細菌在半乾的衣服上滋生。

另外，部分人會選擇把衣服掛在浴室內晾乾，不太霸佔日常生活空間外，也不用擔心滴水問題。不過，專家建議浴室內的濕毛巾﹑未乾的沐浴用品﹑積水，都有助黴菌滋生，因此在這晾衫更容易令家居發霉。

防臭方法

當衣服洗好後，應第一時候打開洗衣機蓋，並把衣服拿出來晾乾，避免衣服悶在洗衣機內產生臭味。另外，洗衣機也是令衣物有臭味的原因之一，專家建議，以一家四口的家庭為例，1～2個月就要清潔一次洗衣槽，以免滋生細菌和黴菌。

資料來源：中時新聞網﹑Facebook@陳映如