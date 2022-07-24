iPhone 5招改善訊號接收｜有時在地鐵﹑多人時，甚至無緣無故 iPhone 的訊號會變得非常差或完全收不到。沒網絡﹑沒訊號對不少人來說，比任何事都來得可怕，想改變 iPhone 接收訊號問題的話，以下 5 招就一定要學定。



1）飛行模式

重開永遠都是出現問題時最無腦又有效的解決方法，當訊號很差時，可以嘗試拉出控制中心，開啟飛行模式，稍等一會再關掉飛行模式，讓iPhone重新連結訊號。

2）改用4G

如果沒必要使用5G，而且訊號不好的情況下，可以手動改用4G，有助iPhone增強訊號。可以在設定>「流動網絡」>「流動網絡選項」>「語音與數據」>「4G」完成手動設定。

👇👇5招解決iPhone訊號差問題👇👇

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3）拆除iPhone Case

如果iPhone Case過厚或使用金屬邊框的殼，也有機會影響到iPhone接收訊號，因為金屬case會有「靜電遮蔽」效應，可能會遮擂iPhone天線接受效果。發現使用後訊號很差，建議不要使用，或更換天線部位加入TPU物料的Case。

4）重裝SIM卡

SIM卡出現氧化問題，也會影響到iPhone接收訊號的強弱。可先把SIM卡拔出，檢查有沒有氧化問題，或用棉花棒沾小量酒精清潔，如未能解決可向電訊商要求更換SIM卡。

5）開啟行動網路搜尋

iPhone突然出現無網絡／訊號的話，可檢查iOS設定內的行動網路搜尋，有沒有被關閉。先進行「設定」>「隱私權與安全性」>「定位服務」>「系統服務」>確保「搜尋流動網絡」功能有打開。

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