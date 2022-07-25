天時暑熱，每晚在廚房煮10分鐘飯就已經滿頭大汗，開抽油煙機外很多人都會另外放一個風扇，或打開廚房門窗通風。臺大公衛學院的通風技術專家陳佳堃指，原來想抽油煙機發揮到效能，廚房的窗戶原來最好關上。同時，即使烹飪完畢後，也要繼續開啟抽油煙機，以避過多致癌物未能抽走。



1）廚房不應該開窗？

廚房煮食時，就算開了抽油煙機都會覺得悶熱，不少人會選擇打開窗戶通風。臺大公衛學院的通風技術專家陳佳堃指，抽油煙機會在爐頭形成兩個大氣旋，油煙進入氣旋後就走不出去，慢慢被吸走。

但當打開門窗或在旁邊開風扇的話，就會影響到氣流，嚴重打擊抽油煙機的效果。因此，建議把近抽油煙機的窗關上，如真的太焗，可以打開較遠的門，讓新鮮空氣可以流動，不過也避免進風速度太強，盡量減少對氣流的影響。

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2）抽油煙機何時關？

使用抽油煙機謹記4字口訣：「早開遲閂」，應在開始烹調時就打開抽油煙機，而在爐頭關閉後，也保持開啟約5分後才關閉，將廚房內的油煙最大程度排走，減少吸入PM2.5，減低患癌風險。

資料來源：早安健康

抽油煙機清潔

市面上的抽油煙機大致分為排氣型和再循環型，兩者的清洗方法略有不同，但都能使用以下的清潔劑配方清潔。今次以排氣型抽油煙機做示範，試用梳打粉和白醋兩個方法，看看哪一種更能把油污清走。

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