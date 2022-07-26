香港經歷創記錄高溫，最熱的 7 月在上水更曾錄得高達 39 度，每日回家連鞋都未除，就想趕快開冷氣消暑。汗流浹背，想回到家盡快降溫，其實有很多方法，而且可以令冷氣的效果進一步提升，最快兩分鐘就能夠感覺到降溫。



1）減少日光照射

台電 Facebook 專頁「台電電力粉絲團」分享，想減低室內溫度，就要養成日照時間把窗簾關上的習慣，盡量阻擋陽光照射入室內，減少室內的熱能。當回家開冷氣時，也能更快製冷到指定水平。

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2）減少電器長開

家電運作時會發出一定的熱能，如果長期運作以及被陽光曬著情況就更明顯。因此，想室內溫度不要太高，盡量把不使用的電器關上，如電視﹑電腦﹑燈等，如可以就最好把電源拔除，減少不必要的熱能。

3）冷氣兩分鐘降溫

室內要降溫，當然首選是開冷氣，日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》測試發現，在36度的房間直接把冷氣調到18度，要約7分鐘才降溫；而在同一個條件下，把冷氣保持在28度，但把風力調到最大，卻只需要2分鐘身體就能明顯感到降溫。

👇👇日本節目教冷氣兩分鐘快速降溫方法👇👇

4）冷氣送風方向

想冷氣更快循環到室內每一個地方，可以把扇葉向上吹，或吹向牆的位置，有助冷氣循環加快室內降溫。

5）使用循環扇

就算有沒有開冷氣，空氣流通良好有助室內降溫。循環扇的設計可以提高風直線吹出的速度，可以把風送得更遠和更集中，從而令房間內的空氣產生對流、循環至每個角落。開冷氣的同時打開循環扇，可加速降溫，亦可以慳電。

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