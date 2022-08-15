iPhone 實用隱藏技巧合集｜iPhone 的功能非常廣泛，而當中更有很多是日常使用沒有留意，但原來當中有不少非常實用的技巧被忽略。iOS 預設的「備忘錄」App，很多用家會拿來記錄待辦事項﹑生活思考，甚至是重要的密碼。為免重要的私隱內容被看到，其實可以為備忘錄上鎖。



備忘錄上鎖教學

先打開 iPhone 的「備忘錄」App，選擇想上鎖的備忘錄，點擊右上角的「...」圖示和「鎖定」。之後就可以設定密碼﹑驗證和提示，以及選擇是否使用 Face ID 來解鎖。完成設定後，只要點擊該備忘錄右上角的「鎖」，就可以進行上鎖，或使用密碼／Face ID 解決，保障備忘錄內容的安全。

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除此之外，iPhone 還有很多隱藏的實用功能，只要懂得以下的小技巧，使用 iPhone 就更得心感有，包括免 Premium 背景使用 YouTube﹒鏡頭掃瞄文件﹑原況相片變影片等，想成為 iPhone 達人就要了解以下全部 10 個使用秘技。

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