iCloud免升級清理空間教學｜5招釋放iPhone容量！iOS16刪相超方便
撰文：陳錦洪
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iPhone 用家其中一個必定有的經歷，就是手機儲存空間不足，甚至出現連朋友 WhatsApp 的相片都不能接收的地步。iCloud 想提升空間，又要支付月費，想慳錢又有足夠的儲存空間，就要學以下 5 個方法：
1）清除裝置備份
為每一個Apple裝置備份的話，都要使用iCloud的空間，如果在裝置備份中有多於一個裝置的話，就可以選擇某一個用不著的備份文件刪除，以釋放更多空間。當然，在刪除前建議進行一次備份確保留下的資料是最新的備份文件。
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2）清除訊息
雖然已經很少用 sms，不過每日都仍會收到很多訊息，主要是廣告和垃圾訊息，可以按右上「編輯」，一次過選擇多個垃圾訊息刪除。
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3）刪除相片
很多用家的iPhone都有大量相片，不過部分是有記念價值的相片，因此要整理和刪除都不容易。iOS 16 更新後，將加入一個新功能，會自動幫你分析重複的相片，能選擇刪除或合併，節省iCloud空間。
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4）清除檔案
有時會在電郵附件﹑網站中下載一些檔案，不過大部分用家都沒有整理，多數是用完後就一直放在iCloud。可以在「檔案」App中找出「iCloud雲碟」，選擇沒用的檔案刪除。
5）移除應用程式文件與資料
如果部分App無關緊要，可以在「設定」>「你的名字」>「iCloud」>「管理儲存空間」，找出想刪除資料的 App，選擇「刪除文件與資料」，有效減少iCloud儲存空間。
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