洗衣機往往是經常被忽略要清潔的家電，特別是機內的濾網，其實那裡才是積聚最多細菌和寄生蟲的地方。外國一個專門用顯微鏡作研究的 IG ＠oneminmicro，用顯微鏡觀察洗衣機濾網的情況，竟發現大量蠕蟲、線蟲和其他不知名的寄生蟲。



過濾器是過敏源頭

根據「oneminmicro」的影片，他把洗衣機過濾器上取得的樣本放在顯微鏡中觀察，發現當中有蠕蟲、線蟲，以及塵蟎，這些都是引起皮膚過敏的原因。如果發現自己皮膚有不知名的過敏情況，其實就有可能是沒有清潔洗衣機，導致衣服上充滿寄生蟲﹑塵蟎﹑細菌導致。

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細菌含量是馬桶的530倍！

另外，美國亞利桑那大學研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後會沾有約1億個大腸桿菌，清洗過程中細菌更會轉移至其他衣物！使用半年後，洗衣機內裡的細菌超標率就會高達81.3%，如果3年無清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬，是馬桶的530倍！

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因此，定期清潔洗衣機是不能忽視，不過到底要怎樣洗才夠乾淨呢？專家就教 7 大方法，可以把洗衣機內外徹底清潔。

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資料來源：IG @oneminmicro