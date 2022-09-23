日本自由行／日本免簽自由行搶平機票｜日本首相岸田文雄公布，日本 10 月 11 日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制，亦無需隨旅行團和導遊入境，即意味終於等到「返鄉下」的機會。久違約 3 年的時間，搶機票對於香港人來說已是無法想像的行為，想成為開關後首批去日本玩，而又買到平機票的旅客，就要學識以下攻略。



買平機票最佳時間

9 月 22 日岸田文雄發表「開關」政策後，訂機票網站一度出現「塞車」情況，就算是廉航，一張飛日本的機票價格也早與幾年前千元出頭有相當大的差距。如果想去亞洲地區旅行，如日本﹑韓國﹑台灣等，根據機票格價網 Skyscanner 的調查，星期一晚上和星期二早上都是比較容易買到平機票，最多可慳約 20%。

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截稿前在 HK Express 查找 10 月 12 日出發去東京的機票（未加行李），平均一人需約 $4,000（HK Express 網站截圖）

早幾多買先平？

平均出發前 18 個星期買的機票比較便宜，而因應長短途也會有分別。根據 Skyscanner 的調查，如出發去日本﹑台灣等短途機，出發前 6 星期訂機票最平；而飛阿姆斯特丹這類長途機，即出發前 26 個星期訂機票最平。不過，這個提早訂票優惠只是參考，根據不同的旅遊旺季都會影響票價，一般來說 2 月外遊的票價最高。

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消委會機票格價網站注意貼士

消委會曾檢視市面上 6 個機票格價網站，發現各個網站得出的「最便宜」機票，其價格竟相差近 1 倍。同時，轉到第三方網站機票購票時，價格竟大增 4 成。因此，消委會建議利用搜尋引擎找機票時，要比較好各個平台的價錢，亦要留意可攜帶行李限額﹑寄艙行李重量﹑更改或取消機票條款等，以免中伏。

資料來源：Skyscanner﹑消委會

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