iPhone自製鈴聲教學｜iPhone 14 系列新機應該部分果迷都收到，新機到手除了要試玩「動態島」和 iOS 16新功能外，更可以自製鈴聲，取代 iPhone 一式一樣的鈴聲。以下將分享免費和付費的方法。



GarageBand 自製鈴聲

想透過 iPhone 自製鈴聲，首先要學會使用內置的「GarageBand」App。只要在 YouTube 上找出想要的音樂，轉換成 MP3 檔後下載，再到「GarageBand」剪輯和儲存，就能免費製作鈴聲，只要能在 YouTube 上找到的音樂就可以成功。

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iPhone鈴聲教學：



1）先在 YouTube 尋求想製作成鈴聲的音樂，點擊「分享」＞「複製連結」

2）在Google上尋找「YouTube轉MP3」，把YouTube的連結貼到網站上，轉換成 MP3，再從網站上下載 MP3 音樂檔。

3）於iPhone上打開「GarageBand」App，開始製作鈴聲，在「GarageBand」App中打開「錄音機」。

4）點擊左上角「音軌」，再點擊右上角「循環圈」輸出音樂。

5）把剛才下載的MP3音樂檔，拉到「GarageBand」App上，可以剪裁想要的段落。

6）「共享」音檔，把歌曲製作成自訂鈴聲。

7）前往「設定」＞「聲音與觸覺回饋」＞「聆聲」，就會看到剛剛製作完的鈴聲，點擊後就成功更改，同時也可以用作鬧鐘。



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如果不想做以上步驟，也可以在 iTunes Store 中直接購買鈴聲，每首鈴聲大約 $9，購買並下載後，同樣在「聲音與觸覺回饋」＞「聆聲」中就能更換。