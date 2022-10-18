韓國「K-ETA」旅遊許可申請教學｜自「0+3」安排開始後，很多人都開始計劃旅遊大計。久違兩年多沒有去旅行，一些國家就算沒有隔離要求，也新增了一些入境條件。今次要分享的是韓國新加的旅遊許可安排，香港居民入境需要事前申請「K-ETA」，可以減省入境所需的時間。



申請「K-ETA」準備資料：

1.護照

2.證件相（100kb／700 x 700／.JPG 或 .JPEG格式）

3.在韓居住地址及電話號碼（酒店資料）

4.信用卡（申請費用 KRW10,300／約$56）

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👇👇韓國「K-ETA」旅遊許可申請教學👇👇

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申請步驟：

1）先進入 K-ETA 的官網，點擊「Apple for K-ETA」

2）閱讀及同意條款與細則，選擇所在的洲份﹑國籍後按「NEXT」

3）輸入護照號碼和電郵地址

4）上傳護照和輸入護照資料

5）輸入韓國地址和電話號碼

6）上傳護照相

7）確認資料及付款，確保信用卡支援海外簽帳

8）成功申請後將會收到電郵確認，回到官網點擊「Check K-ETA Results」即可下載和列印電子旅遊許可。



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「K-ETA」需要在入境韓國前 72 小時申請，申請成功後有效期為 2 年，而且無需再在飛機上填寫入境卡，能加快入境時間。

「K-ETA」申請官網（按此進入）