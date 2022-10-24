自駕遊／國際駕駛許可證網上申請｜日本﹑韓國等多個熱門旅遊地區都解封，香港「0+3」安排下，很多人都正在計劃期待而久的旅遊行程。部分人更會選擇海外自駕遊，不論是帶同一家大小，還是三五知己都非常適合。不過，將近3年的疫情，應該令大家的國際車牌到期，以下將教大家如何網上預約申請國際車牌。



網上預約申請國際車牌

與申請正式駕駛執照（10年牌）一樣，市民只能透過網上預約或郵寄申請，不能直接在網上完成申請手續。在「香港政府一站通」網上預約時，需要提供香港身份證號，以及正式駕駛執照（有效期需在申請當日仍屬有效或已屆滿不超過三年），而暫准駕駛執照（P牌）就不符合資格申請。

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部分牌照事務處不接受即場排隊申請

運輸署指 2022 年 9 月份有約 11,000 人申請國際車牌，是上年同期近 3 倍，部分牌照事務處更不接受即場排隊申請，因此建議申請人要提早取籌，或在網上預約。同時，也要留意旅行時間，預留時間完成申請，特別是使用郵寄申請，需在運輸收到申請文件後起計 10 個工作天，才以掛號方式寄回國際車牌。

申請國際車牌所需文件：

1）填妥國際駕駛許可證申請表 (TD51)

2）香港身份證正本或副本

3）兩張正面近照，規格為50mm x 40mm

4）最近3個月內發出的地址證明文件正本或副本



國際車牌的有效期為一年／申請費用 $80。



預約申領國際駕駛許可證（按此進入）

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