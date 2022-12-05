電費加價／慳電｜國際燃料價格上升，令能源價格也有增無減。兩電早前宣布 2023 年加價約 19.8％（中電）和45.6%（港燈），面前加價只好開源節流，其實家居有很多日常會忽略，但其實在不知不覺間浪費大量電的地方，包括以下要分享的電燈耗電。



「台電電力粉絲團」的 Facebook 專頁分享，居家照明電器的簡單 5 招慳電方法，針對選擇的燈泡類型﹑使用習慣和清潔習慣，都會影響電燈的耗電情況：

1）改用LED節能燈具

如果是相同的亮度（810流明），鎢絲燈耗電約60W，日光燈11W，LED約只有9W。根據港電的「電器用電量一覽表」，每4小時鎢絲燈的用電多LED燈約0.21度電。

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2）隨手關燈

電燈和其他家電不同，比較長時間運作，但又不是雪櫃般基本上不會關。同時，平均用電比較少，因此很多人都會忘記隨手關燈，導致電燈在不知不覺間浪費電力。

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3）使用感測照明光源

在凌晨時間如果不想找電掣﹑怕忘記關燈，其實可以在走廊﹑轉角位﹑廁所內安裝感測照明光源，能保證光度外，而且隔一段時間後會自動熄燈，避免浪費電力。

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4）全般照明（General Lighting ）+局部照明並用

在買家居照明時，常都不太了解應如何選擇W數，以及電燈的覆蓋範圍。台電就教可以使用全般照明，提供空間內一般活動所需亮度，再配合局部照明加強需要高照度的地方，如檯面﹑閱讀空間。

定期清潔燈泡或燈罩上的積塵（Google 圖片）

5）定期清潔

這個應該很多人會忽略，其實燈泡或燈罩上的積塵，會影響照明效率。因此，可以定期用乾布或除塵掃清理。（記得清理前先關燈）

（機電工程署網站截圖）

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緊湊型熒光燈﹝慳電膽﹞能源計算機

機電工程署的官網上，有一個「緊湊型熒光燈﹝慳電膽﹞能源計算機」，可以幫大家計算慳電膽比鎢絲燈泡的用電，原來能少用75%電力。假設家中有5個60W的鎢絲燈泡，每日用6小時，每度電約$0.93的話，每年可以慳$458.3，可想而知換上再慳電一點的 LED 燈就更便宜。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團﹑機電工程署