日本入境／日本限制／入境要求｜日本政府突然公布由 12 月 30 日起，中國內地、香港及澳門航班，僅可往返東京成田、東京羽田、大阪關西及中部（名古屋）四個機場。對日本再次收緊入境要求，已請假安排日本旅遊當然會擔心，想出入境能順利，就要睇定「Visit Japan Web」使用方法。



日本最新入境限制（ 12月28日更新）

由 12 月 30 日起，中國內地、香港和澳門的航班，只可透過東京成田、羽田、大阪關西及中部（名古屋）4個機場升降，即是不能由香港機場直接飛去北海道﹑九州﹑沖繩等其他熱門地區。同時，由中國內地出發或 7 天內曾逗留過中國內地的旅客，入境日本時要在機場進行 PCR 檢測，如結果呈陽性即要隔離7天。而香港及澳門的旅客，入境時就無需進行 PCR 檢測。

*（如未打齊3針，入境需要出示出發時間前 72 小時內核酸檢測陰性證明）

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由 12 月 30 日起，中國內地、香港和澳門的航班，只可透過東京成田、羽田、大阪關西及中部（名古屋）4個機場升降

「Visit Japan Web」

現時入境日本，需要預先使用「Visit Japan Web」輸入個人資料，用作檢疫安排和海關申報。操作其實並不複雜，只要進入「Visit Japan Web」官網後，點擊「建立新帳號」，輸入帳號的資料，如email﹑密碼。輸入完成後，將會收到email認證，輸入認證碼後完成帳號申請。

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接著登入「Visit Japan Web」，點擊「本人資料」，輸入護照資料，如姓名﹑出生日期﹑國籍等。完成個人資料登錄後，亦可以輸入最多10位同行家人資料，方便入境時一次過掃QR Code。

「Visit Japan Web」（按此進入）

👇👇「Visit Japan Web」Step by Step 使用教學👇👇

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入境香港必做

很多人都會留意日本入境要求，而忽略了回港的防疫要求。根據 12 月 28 日最新公布的安排，雖然現在已經取消「黃碼」，以及改為「0+3」隔離安排，不過從日本回來香港，抵港前必須預先在網上完成衞生署健康申報表，取得綠色健康申報二維碼，在辦理登機手續時，請出示綠色健康申報二維碼供航空公司查核。並且在健康申報表上載，起飛時間前24小時內進行的快速抗原測試陰性結果。

而抵港後雖然不再需要做PCR核酸檢測，但仍要連續 5 日每日進行快速抗原檢測（RAT），並透過「2019 冠狀病毒病電子監察系統」每天上載快測結果。

「健康及檢疫資訊申報」（按此進入）

2019 冠狀病毒病電子監察系統（按此進入）