韓國收緊入境要求｜香港旅客需上載PCR陰性結果 Q-Code登記教學
撰文：陳錦洪
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韓國 Q-Code｜韓國收緊入境限制，由 2023 年 1 月 7 日起，香港人入境韓國時，需要上載 48 小時內有效的核酸檢測陰性結果（PCR）。想順利入境，就要提早使用官方的「Q-Code」系統，輸入所需的資料和 PCR 陰性結果，確保在入境前已取得 QR Code。
預先網上登記 Q-Code
由 2023 年 1 月 7 日起，由香港或澳門入境韓國的旅客，都要在入境前 48 小時內，接受 PCR 核酸檢測，或在 24 小時內於診所／醫院進行快測，並將陰性結果上載至韓國檢疫信息預先輸入系統 Q-Code 內。
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👇👇Q-Code使用教學👇👇
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「Q-Code」登記官網（按此進入）
另外，現時香港人入境韓國，需要申請K-ETA（韓國電子旅行許可），同時需要在入境前 72 小時，通過 K-ETA 官網／應用程式申請，有效期為兩年。
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👇👇韓國「K-ETA」旅遊許可申請教學👇👇
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申請步驟：
1）先進入 K-ETA 的官網，點擊「Apple for K-ETA」
2）閱讀及同意條款與細則，選擇所在的洲份﹑國籍後按「NEXT」
3）輸入護照號碼和電郵地址
4）上傳護照和輸入護照資料
5）輸入韓國地址和電話號碼
6）上傳護照相
7）確認資料及付款，確保信用卡支援海外簽帳
8）成功申請後將會收到電郵確認，回到官網點擊「Check K-ETA Results」即可下載和列印電子旅遊許可。
「K-ETA」申請官網（按此進入）