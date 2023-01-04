韓國 Q-Code｜韓國收緊入境限制，由 2023 年 1 月 7 日起，香港人入境韓國時，需要上載 48 小時內有效的核酸檢測陰性結果（PCR）。想順利入境，就要提早使用官方的「Q-Code」系統，輸入所需的資料和 PCR 陰性結果，確保在入境前已取得 QR Code。



預先網上登記 Q-Code

由 2023 年 1 月 7 日起，由香港或澳門入境韓國的旅客，都要在入境前 48 小時內，接受 PCR 核酸檢測，或在 24 小時內於診所／醫院進行快測，並將陰性結果上載至韓國檢疫信息預先輸入系統 Q-Code 內。

👉防偷拍｜情侶酒店發現針孔鏡頭、已拍逾10TB影片 反偷拍自保4招

👇👇Q-Code使用教學👇👇

+ 3

「Q-Code」登記官網（按此進入）

另外，現時香港人入境韓國，需要申請K-ETA（韓國電子旅行許可），同時需要在入境前 72 小時，通過 K-ETA 官網／應用程式申請，有效期為兩年。

👉鍾培生 Toyz拳賽年內擂台開打 拳賽酬金達8位數 兩人恩怨情仇整理

👇👇韓國「K-ETA」旅遊許可申請教學👇👇

+ 5

申請步驟：

1）先進入 K-ETA 的官網，點擊「Apple for K-ETA」

2）閱讀及同意條款與細則，選擇所在的洲份﹑國籍後按「NEXT」

3）輸入護照號碼和電郵地址

4）上傳護照和輸入護照資料

5）輸入韓國地址和電話號碼

6）上傳護照相

7）確認資料及付款，確保信用卡支援海外簽帳

8）成功申請後將會收到電郵確認，回到官網點擊「Check K-ETA Results」即可下載和列印電子旅遊許可。



「K-ETA」申請官網（按此進入）