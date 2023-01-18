不少打工仔及學生都需要使用微軟 Microsoft Excel 試算表軟件，你又有沒有想過，一個表格最多可以有幾多行？最近日本綜藝節目女主播就決定要「尋找Excel的底部」，開電腦狂篤Keyboard下箭咀9小時，發現只需要按1組 Hot-key就能秒速跳到表格之底，令她即時崩潰！



日本電視節目鬥無聊｜女主持：我要尋找Excel之底部」

日本富士電視台綜藝節目《ぽかぽか》舉行了「暇人No.1決定戰」閒人大王比賽讓嘉賓「鬥無聊」，女主播山崎夕貴就決定要「尋找了Excel的底部！」，要手動按鍵盤一行一行的向下移動，親手尋找出Excel試算表的「底部」，由於實在太無聊，節目播出後「Excel之底部」竟成為Twitter搜尋熱話！

「暇人No.1決定戰」女主播山崎夕貴就決定要「尋找了Excel的底部！」（富士電視台節目截圖）

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之後鏡頭一轉，山崎主播就在電視台的辦公室內開始篤電腦，她打開Excel開新表格，一下一下的用食指按鍵盤「下箭咀」掣……

山崎主播打開Excel表，一下一下的用食指按鍵盤「下箭咀」掣……（富士電視台節目截圖）

山崎主播花了2小時才篤了20萬行，之後有小休上廁所、吃小食補體力，最終無間狂篤了9小時，總算到達試算表的最低一行！原來Excel試算表最多可以開104萬8,576行！

原來Excel試算表最多可以開104萬8,576行！（富士電視台節目截圖）

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鏡頭一轉回到廠景畫面，正當她陶醉於完成任務的滿足感時，竟有其他嘉賓爆出驚天真相……原來Excel有一組組合Hot-Key：同按「Ctrl + ↓」一下，游標就會直接跳到Excel的底部……山崎夕貴秒速崩潰「O咀」，她心中一定在想：「Sxxt！我到底為了什麼狂篤9小時鍵盤？」

同按「Ctrl + ↓」一下，游標就會直接跳到Excel的底部（富士電視台節目截圖）

她心中一定在想：「Sxxt！我到底為了什麼狂篤9小時鍵盤？」（富士電視台節目截圖）

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