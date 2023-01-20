天氣寒冷，想飲一杯熱牛奶﹑豆漿﹑咖啡，最快捷的方法可能有人會想到使用微波爐加熱，不過微波爐加熱液體稍一不慎，分分鐘出現爆炸。台電 Facebook 專頁就分享正確的加熱飲品方法，原來只要放入一樣東西同時加熱，就可以減低風險。



當透過微波加熱液體時，液體有機會已達到沸點，但外觀看上去仍是平靜的狀態。這個情況下其實是最危機，因為液體沒有出現煮沸時應有的氣泡，當這時突然破壞原有的靜止狀態，如搖晃﹑倒入粉末（咖啡粉/糖等）或攪拌，就有機會令液體立刻沸騰瞬間汽化，結果令液體向上噴發，造成暴沸（突沸）。

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（圖／Facebook@台電電力粉絲團）

台電分享有兩個方法可以避免以上兩個問題，1）可以分次漸進式加熱液體；2）在加熱時放入非金屬的筷子或攪拌棒，誘導氣泡產生避免過熱，謹記不可放入金屬物品，因為金屬有機會導致電弧，在微波爐內可以產生火花，甚至引發火災。

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👇👇以下７個貼士，可以防止出現微波爐爆炸危機！👇👇

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資料來源：Facebook@台電電力粉絲團