iPhone10個隱藏使用貼士｜大家用 iPhone 多久呢？3年？5年？應該很多果迷都建立起一套使用習慣，但其實 iPhone 還有很多隱藏的功能，可能大家都未用過，例如「機背點按」﹑隱藏式觸控板﹑複製照片編輯等。想真真正正識用手上的 iPhone，以下 10 個使用貼士一定要學。



1）快捷輸入數字

文字輸入時，很多時都要中文／英文和數字夾雜，想快捷輸入數字，其實只要按實左下的「123」，再把手指滑動去想輸入的數字上。這可以減少切換輸入法的步驟。

2）計算數刪除單位

iPhone內置的計算機沒有一個按鈕可以刪除個別單位，很多人以為只能按「C」重新輸入數字，其實只要在數字位置，向左滑動一下，就能刪除最新的單位。

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3）「機背點按」輔助

iPhone可以透過點按機背兩下或三下，快捷打開相機﹑控制中心﹑電筒﹑鎖定畫面等功能，只要在「輔助功能」＞「觸控」＞「機背點按」＞「點兩下」／「點三下」，即可完成設定。

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4）拖拉控制音量

雖然按機身左邊的音量按鈕，可以控制音量，但其實長按彈出的音量條，能更快和精準調節音量大小。

（macrumors圖片）

5）使用隱藏式觸控板

在一段文字中點兩下可以對文字highlight，以用作複製﹑剪下﹑刪除等，不過要在畫面中精準拉動想要的範圍，很多時都會拉錯。只要長按空白鍵，就可以使用隱藏式觸控板，拉動文字輸入位置。

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6）關閉應用內評分和評論提示

App Store內的應用程式，不時會彈出來要用家進行評分／評價，不想被打擾，其實可以在「設定」＞關閉「App內評分與評論」。

（macrumors圖片）

7）快速回到設定

更改iPhone設定時，很多時可能會打開多個菜單，想從菜單中直接回到「設定」主頁，只要長按左上角的按鈕，拉到「設定」即可快速返回。

（macrumors圖片）

8）快速錄影片

iPhone 11以上的機型中，在照機拍照的功能下，長按拍攝按鈕就可以直接開始拍片，無需再滑動選擇「錄影」。

9）快速設置計時器

右上角拉下控制中心後，長按「計時器」按鈕，即可滑動選擇想要設置的時間長度。

10）複製照片編輯

拍照後當然要執相，但逐張執又很浪費時間，其實只要在其中一張已執好的照片，點擊右上角的「...」＞「複製編輯內容」＞再到新的照片上「貼上編輯內容」，即可快速執相。

資料來源：MacRumors