健康申報／過關申請／黑碼｜港人出入境內地已無須再預約，以及出示核酸檢測陰性證明，只要在出入境前，在網上進行健康申報，並取得二維碼（QR Code）即可。取得「黑碼」的方法有三，想縮短過關時間，就要預早進行申報。



健康申請方法：



1）網上申報（按此進行網上出入境健康申報）

進入出入境健康申報網站後，點擊「申報」，輸入個人信息﹑出／入境信息﹑驗證碼（校驗碼，提交申報後即可獲得「黑碼」。在進入入境大堂時，自行在機器上掃描「黑碼」即可。同時，可以保存輸入過的信息，下次再申請時就無須再重複輸入資料。

👇👇網上健康申報二維碼方法👇👇

+ 1

2）「海關旅客指尖服務」微信小程序

另外，亦可使用微信（WeChat）應用程式，透過微信掃碼，或在「發現」頁面的「小程式」內，搜尋「海關旅客指尖服務」，即可輸入個人資料完成申報。所需的資料和網上申報相同，如有使用微信習慣的話，可能比網上申報更方便。

👉Netflix禁共享帳號爆罷訂潮｜疑縮沙改口暫僅3地區執行香港有冇份

👇👇「海關旅客指尖服務」微信小程序 申請方法👇👇

3）手機掃碼／關口電腦申報

如果沒有提早進行網上申報的話，在關口亦有擺放手機二維碼，可以即時進行網上申請。如沒有手機上網或不懂使用網上申請的話，關口也有特別通道，擺放多部電腦讓未能成功用手機申報的人士使用。