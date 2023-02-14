觀音借庫2023｜11間觀音廟網上登記教學　把握最後機會　2.15截止

觀音開庫／還庫 2023｜2 月 16 日（正月廿六）又到了觀音開庫的日子，今年終於都可以親身到廟宇借庫。同時，保留了網上借庫的服務，等不在香港或當日沒時間親身去借庫的善信，亦能準時在農曆正月廿六借庫。



華人廟宇委會員 - 7家觀音廟預約代客借庫服務

華人廟宇委員會轄下7間觀音廟，今年同樣開放預約代客借庫，只要在預約日期前成功登記，即可在觀音開庫後（2月17日起），到相關廟宇領取借庫物品。

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東華三院4 家所屬廟宇｜網上「觀音開庫」

東華三院轄下上 4 所廟宇開放網上登記觀音借庫，包括環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮和油麻地社壇。只要在 2 月 15 日正午 12 時前，免費登記成為東華三院會員，就可以證記網上借庫服務。

由於 4 所觀音廟接受網上代善信借庫服務的名額有限，如想在這三間觀音廟借庫的善信，就要把握最後機會盡快登記。

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