網民推淘寶除霉啫喱清洗衣機膠邊　專家：效果同漂白水冇分別

洗衣機如何能徹底清潔，一直都是每個家庭都想做到的事，Facebook「淘寶開心share」群組中，就有網民分享淘寶購買的除霉啫喱，專門用來清走膠圈邊的霉菌，從網民分享的相片看來非常有效。



美國亞利桑那大學的研究發現，洗衣機中佈滿細菌，如使用半年後，機內的黴菌便會急速生長，細菌超標率高達81.3%。最明顯的地方，是積累在洗衣機膠圈上，而且這些霉菌不能單用清水沖走。

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Facebook「淘寶開心share」群組的網民，同樣遇到霉菌問題，一拉開洗衣機膠邊，就能看到滿滿的黑色霉菌。網民表示，為清潔霉菌，在淘寶上入手除霉啫喱，而且使用一次再用清水洗淨，霉菌明顯被徹底清走，因此推介其他網民使用。

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盈豐維修工程公司董事劉敬康（龔嘉盛 攝）

記者就除霉啫喱的功效，向盈豐維修工程公司董事劉敬康先生查詢。劉先生指除霉啫喱的確能有效清走洗衣機膠邊的霉菌，功效和漂白水無異，不過價錢就比漂白水貴很多。因此，如果想高 CP 值除霉，只要把浸透漂白水的紙巾／廚房紙，敷在膠邊上過夜，再用清水沖洗亦能做到同樣效果。

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資料來源：Facebook「淘寶開心share」群組