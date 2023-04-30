入台證／入臺證 2023／網簽｜港澳居民終於都可以去台灣自由行，早前恢復了港澳居民入台證網上申請（網簽）。事隔約 3 年，可能很多人都忘記如果申請，甚至已經不記得去台灣需要入台證。以下將實試網上申請入台證的完整流程，原來新版需要先認證一項資料。



入台證（網簽）申請教學

港澳居民網路申請入台證官網（按此進入）

入台證網上申請【第一步】

重新開放入台證網簽後，台灣要求先認證港澳旅客的聯絡電子信箱，用來接收驗證碼。電子信箱不能使用大陸地區的電子郵件帳號，記者測試使用Gmail約5分鐘內能收到驗證碼。

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現時申請入台證，首先要認證Email（網站截圖）

入台證網上申請【第二步】

收到驗證碼Email後，回到申請網站輸入驗證碼即可開始申請。記者建議點擊「寄送驗證碼」後，看到「已寄送」即可靜候驗證碼，否則每次按「寄送」都會再重新收到一個Email，容易導致混亂。

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入台證網上申請【第三步】

輸入驗證碼後，確保是否曾持有港澳護照以外的旅行證照，申請人除香港居民持有BNO及澳門居民持有1999年前取得的葡萄牙護照外，持有外國護照者都不適合申請。

入台證網上申請【第四步】

輸入個人資料﹑來臺地址﹑預定出入境機船班次場等，在臺聯絡人姓名﹑地址和電話，可以填寫酒店資料代替。

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終於可以去台灣夜市掃街！（網上圖片）

入台證網上申請【第五步】

確認入台證申請書內的資料正確，點擊「同意」完成申請。

入台證網上申請【第六步】

申請完成後，即可進行「查詢申請結果」，記者測試即時查詢，已經會有申請結果。

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入台證網上申請【第七步】

如核准結果是「已核准」，可以點擊「按此列印登記表」，在桃園﹑高雄或台中機場用作查驗出入境。

入台證所需文件：



1）有效期3個月內的護照

2）出入境機船班次

3）來台地址﹑電話

4）有效電子郵箱



入台證申請資格：



1）香港﹑澳門出生的永久居住

2）非香港﹑澳門出生者，曾在1983年後以港澳永久居民身份赴台

3）不能持有外國護照（除香港居民持有BNO及澳門居民持有1999年前取得的葡萄牙護照外）

