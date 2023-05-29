「港車北上」網上登記教學｜開關之後越來越多人上大陸玩，而「港車北上」計劃終於都接受申請，不用中港牌也能自駕到廣東省遊玩。「港車北上」5月29日起，接受登記抽籤，而目前只能在網上遞交申請，以下將分享網上登記步驟，以及保險、驗車懶人包。



港車北上現時每個工作日只接受200個申請（第二個星期起加至300個），因此需要先在網上進行抽籤，成功後才能遞交申請，以及上載文件讓兩地部門審核。

港車北上網上申請步驟

1）網上遞交申請

港車北上現只接受在網上遞交申請，符合資格的申請人，需先透過指定網站申請登記電腦抽籤。經電腦抽籤獲申請日期的申請人，可在指定的時間內透過網站遞交申請，並向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」（「許可證」）的費用。

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2）兩地政府審批申請

運輸署和內地部門作出審核後，會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況，以及分階段進行所需手續，包括前往香港指定驗車地點查驗車輛、購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」。完成後再把車輛查驗報告及「交強險」資料上南，等兩地部門審核和發出「電子牌證」。

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3）預約通關及出發

獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後，需先透過網站系統預約指定日子，才能經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。

跨境車輛驗車驗車

申請港車北上的登記車輛，需要在完成初步審批後，把車輛送到指定驗車地點進行驗車。目前香港只帶一間跨境車輛驗車中心（位於元朗），因此建議申請人預早預約驗車。而根據港車北上的申請增加，未來或會開放車輛可到運輸署40個指定驗車中心，進行跨境車輛驗車。

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內地汽車保險

如香港登記車輛一樣，在內地駕駛也必須要有「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （「交強險」）或「等效先認」保險，因此港車北上的登記車輛，需要額外投保內地的汽車保險。

「等效先認」為粵、港政府推出的政策，可在香港汽車保險上，再附加內地汽車保險，方便港車北上申請人，能在一入保險中，滿足中、港兩地的汽車保險要求。當然，申請人也可以自行向內地保險公司投保，不過手續就比「等效先認」繁複 。

「港車北上」登記官網（按此進入）