各位打工仔們，應該都被「綠色炸彈」炸到，而報稅最後限期將到，不想因遲了報稅而被罰$10,000的話，就要使用網上報稅來延長寛限期。如果是剛入社會的新鮮人，亦可參考以下登記稅務易的教學。



根據稅務局官網，2022/23年度的個別人士報税表於 2023年 5月 2日已寄出，因此正常情況下大部分人都已收到報稅表。而納税人須在報税表發出日期的 1個月內填妥及交回報税表，即 6 月 2 日已是最後限期，除非以電子方式報税，即可自動享有一個月交表寬限期（7月2日前）。

抽濕機推薦容量｜水箱幾大先適合你？一條公式簡單計出最佳公升數

👇👇網上報稅7步教學👇👇

+ 3

如未報稅的話，在稅務易帳戶內會收到尚未提交的報稅表，基本的資料都是根據系統要求填寫即可，特別要提的是「可扣減的開支」。如果有住宅租金﹑自願醫保和進修開支等，都能成為扣稅項目，有機會減少交稅金額，更重要的是要填寫強積金供款金額，很多人在網上報稅都會漏掉這一步而繳交冤枉錢。

TikTok片亂教微波爐叮蛋 英國女照跟險毁容！消委:7件東西不能叮

👇👇「稅務易」首次登記教學👇👇

+ 4

如果未有稅報易帳戶的話，就可以參考以上的步驟，在政府一站通網站上，進行登記。如至今仍未收到 2022/23年度報税表，就應盡快致電 187 8022 和稅務局查詢，以免因報税表導致罰款。

政府一站通「稅務易」網址：https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/etax/information/