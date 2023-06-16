日圓低見5.5算、兌yen攻略｜喜歡去日本旅遊的旅客又有好消息，日圓兌港元匯率再次下跌，低見5.53算，創去年 11 月以來新低，換句話說遊日的成本又再降低。想兌定日圓之後去日本 Shopping，就要學識以下唱 Yen 攻略。



唱錢神器 App

不少人都喜歡在出發前到銀行或找換店先兌好現金，但各間銀行或找換店的匯價不盡相同，要格價都不是易事。Hyperair App 可一次過找香港部分找換店的匯價，而且可以向找換店預訂外幣，確保不會去到才發現不夠外幣的問題。另外，也可以選擇最接近的找換店，無需續間找換店查找當日匯率。

👉放賣iPhone｜3款iPhone盡早賣 專家：9月會大跌價 最高跌逾40%

日本ATM免手續費提款

另一個方便的唱 Yen 方法，就是使用揸打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡或Citibank Debit Card，先在 App 中把港元兌換成日圓，再到日本 ATM 提款。這方法可以讓用家隨時在目標匯率中先兌換好日圓，同時日本大多數的 ATM 都支援VISA、MASTER、銀聯或JCB等提款卡，只要到步後提款即可。

以Citibank Global Wallet為例，在日本 ATM 提款，會直接扣除帳戶內的日圓存款，無需手續費，亦不用擔心帶太多現金在身上。

👉手機充電4大禁忌｜叉電線插手機定電源先？錯次序有機會整壞機

日本免手續費海外提款流程👇👇