遊富士山｜去日本旅行，當然不少得去富士山朝聖。當然要爬富士山談何容易，但去富士山旁的各個景點遠眺就非常推介。不過要見／影到最靚的富士山也有很大學問，光是天氣就能令美觀大打折扣。不想去到才發現富士山能見度低，就要靠以下兩個網站。



富士見予報

雖然富士山很頗大，而且多個地區都能見到富士山，但並不是晴天就能見到完整的景色。第一個必用的網站就是「富士見予報」，該網站會分析出 7 天內，富士山在兩個方位觀看的能見度。分為1～10分，10分即是能見度最高，很大機會能見到佳的富士景色。

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Fujisan Watcher

另一個出發去欣賞富士山前要用的網站，就是「Fujiisan Watcher」，其分享河口湖、富士嶺、山中河等熱門景點，見到富士山的實景攝影機。旅客可以實時見到該地方，觀看富士山的能見度如何，甚至可用來考慮去那一個景點欣賞富士山。

富士山打卡點

山梨縣河口湖應該是最有名的欣賞富士山景點，正正位於富士五湖的中心區。除了可以 Book 當地的溫泉酒店看富士山外，更可考慮乘搭「遊覽船アンソレイユ號」，在河口湖湖面上親近富士山。另外，坐纜車前往天上山公園，可以在韆鞦上影到非常特別的富士山合照，盡對能在 IG 呃到不少 Like。

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