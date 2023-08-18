越來越多人返內地消費、購物，想在方便在內地消費，可能需要匯款到內地的銀行戶口。近日有網民在 Facebook 大呻，在找換店匯款到內地戶口後，竟發現銀行戶口版凍結。想避開風險，其實只要用 WeChat Pay HK、AliPay HK 匯款即可。



網民在 Facebook 分享，早前在找換店匯款到內地銀行戶口後，該銀行 App 通知被凍結 48 小時，其後更在 48 小時後，竟然仍一直被凍結。網民在社交媒體發現，原來有不少人同樣經找換店匯款後，都出現銀行被凍結的情況。

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內地銀行回覆網民指，找換店的金錢來源有機會經地下錢莊流入，有可能涉及洗黑錢，因此銀行發現金錢來源有問題後，就有機會凍結帳戶。因此，如想避開風險的話，經銀行匯款會比較安全，或使用 WeChat Pay HK、Alipay HK 匯款更是又方便又安全。

內地消費主要使用電子支付，現時 WeChat Pay HK、AliPay HK 都提供跨境匯款服務，透過「We Remit」和支付寶，就能把港幣兌換成人民幣，再匯款到內地銀行帳戶。

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使用「We Remit」匯款每筆收取 $30 手續費，單筆最高匯款額由 $7,999～$20,000。而Alipay HK 每筆收取 $25 手續費，但單一匯款多於 3,500 人民幣即免手續費，每日最高匯款額為 $20,000。

WeChat Pay HK、Alipay HK 人民幣匯款教學

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記者實測使用 WeChat Pay HK 匯款時，發現匯率甚至比部分銀行好，$1 港元兌 0.935 人民幣。完成首次認證後，之後只要存款到 WeChat Pay HK，就能即時兌換成人民幣，以及匯款到內地銀行，無需親身到找換店和銀行櫃位，也比較安全及享有更好的匯率。

資料來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區