出世紙網上申請｜迎接新生命的到來，是一件讓人又愛又恨的事，事關在初生嬰兒可愛的背後，還有大量功夫等著父母去完成，其中一樣就是為小孩辦理出生登記、領取出生證明書，又即是俗稱的「出世紙」。



小孩出生後第一份身份證明 － 出世紙（蔡浩騰 攝）

在過往，出世紙需要父母到入境事務處出生登記處進行登記，在嬰兒剛出生、忙得不能開交之際，要擠出這個時間殊不簡單；然而由今年初開始，政府就開放了網上辦理出生登記的方法，各位父母只需要一部手機就可以完成登記，順利的話完全足不出戶、靜待出世紙寄到府上即可。

只要你附合以下條件，都可以用到這個服務👇👇👇

－你是嬰兒的父親或母親；

－嬰兒的父母的其中一方為香港永久性居民；

－嬰兒為婚生子女；

－你在嬰兒出生後42天內辦理出生登記；及

－你已成功登記成為流動應用程式「智方便+」的用戶。

網上辦理出生登記 3 步教學

步驟1：完成「智方便+」之登記

要完全「足不出戶」完成出生登記，其實是有一個條件的，那就是要先在手機安裝好政府近年十分重視的「智方便」App，並已經完成了「智方便+」的登記，以利用當中的數碼簽署在出生登記期間進行驗證之用。

除了出生登記之外，「智方便+」還可以大大簡化不少政府部門相關的登記程序，例如報稅、續牌等等，各位如未完成可以趁此機會完成驗證，過程並不太過複雜👇👇👇👇👇3分鐘申請「智方便+」步驟方法、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

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步驟2：網上辦理出生登記

完成「智方便+」的認證之後，於智方便 App 內的網上服務中搜尋「網上辦理出生登記」，根據資料填寫嬰兒的出生日期、上載父母的身份證明等等。

完成後系統會提供一份確認書，記緊細閱資料確認無誤後才提交，不然登記失敗的話，就要親身到相關的出生登記處再辦理手續，白白浪費了時間。

步驟3：確認表格並進行數碼簽署

在 1～2 個工作天之後，如無資料上的問題，出生登記的表格就會備妥，並透過電郵聯絡，申請人需要在收到通知後的 7 天之內對表格進行確認，並以「智方便+」在手機上進行數碼簽署。

簽署成功之後，用戶可以按需要輸入欲索取的出生證明書、即出世紙的數目，並選擇以郵寄方式收取，每張須收費＄140，按一般情況而言，2～3 張就足夠小孩日後各類型登記之用。

出生證明書（出世紙）每張須收費＄140

整個登記流程完成、並付款完畢之後，約一個星期後新生嬰兒的出世紙就會以掛號形式直接寄到登記地址，全程除了「智方便+」認證可能需要出外完成，其餘都可以安坐家中以手機辦妥，算是十分方便。