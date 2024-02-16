觀音借庫2024｜10間觀音廟網上借庫登記教學 WhatsApp都預約到
撰文：陳錦洪
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觀音借庫2024｜今年觀音開庫的日子，將在 3 月 6 日（正月廿六）舉行。如沒空在正日前往觀音廟參拜借庫，亦可以在東華三院廟宇及文化推廣服務網站，以及華人廟宇委員會官網，登記進行網上觀音開庫和預約代客借庫。
東華三院 4 所廟宇網上「觀音開庫」
東華三院轄下 4 所廟宇開放網上登記觀音借庫，包括東華三院列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮和油麻地社壇。善信可於即日起，至3月5日正午12時前，免費登記成為東華三院廟宇及文化推廣服務網站會員，即可在以上 4 所廟宇申請觀音借庫服務。
收費、郵寄福物費用
代善信借庫服預收費為 $88／$120，登記完成後可在 3 月 5 日晚上 11 時起，登入網站自行「摸庫」。另外，申請時亦可選擇自取或本地郵寄福物服務，每張訂單運費為 $50。善信亦可在網站申請代還庫服務，收費為 $58。由於代借庫的名額有限，善信可以自己到東華三院廟宇及文化推廣服務網站了解及申請。
👇👇東華三院 網上「觀音開庫」登記教學👇👇
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華人廟宇委會員 預約代客借庫
由即日起至 3 月 4 日下午 4 時正，善信可以在華人廟宇委員會官網，在 6 間廟宇中預約代客借庫。善信需使用 WhatsApp 與個別的廟宇查詢和預約。成功預約後，可在 3 月 7 日起，到已預約的廟宇中領取借庫物品。
WhatsApp 預約電話：
紅磡觀音廟 9574 2278
香港仔天后古廟 5435 3259
深水埗三太子及北帝廟 9260 9163
茶果嶺天后廟 5626 2792
土瓜灣天后古廟 9105 4128
灣仔玉虛宮(北帝廟) 9701 4067