觀音借庫2024｜今年觀音開庫的日子，將在 3 月 6 日（正月廿六）舉行。如沒空在正日前往觀音廟參拜借庫，亦可以在東華三院廟宇及文化推廣服務網站，以及華人廟宇委員會官網，登記進行網上觀音開庫和預約代客借庫。



東華三院 4 所廟宇網上「觀音開庫」

東華三院轄下 4 所廟宇開放網上登記觀音借庫，包括東華三院列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮和油麻地社壇。善信可於即日起，至3月5日正午12時前，免費登記成為東華三院廟宇及文化推廣服務網站會員，即可在以上 4 所廟宇申請觀音借庫服務。

收費、郵寄福物費用

代善信借庫服預收費為 $88／$120，登記完成後可在 3 月 5 日晚上 11 時起，登入網站自行「摸庫」。另外，申請時亦可選擇自取或本地郵寄福物服務，每張訂單運費為 $50。善信亦可在網站申請代還庫服務，收費為 $58。由於代借庫的名額有限，善信可以自己到東華三院廟宇及文化推廣服務網站了解及申請。

👇👇東華三院 網上「觀音開庫」登記教學👇👇

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華人廟宇委會員 預約代客借庫

由即日起至 3 月 4 日下午 4 時正，善信可以在華人廟宇委員會官網，在 6 間廟宇中預約代客借庫。善信需使用 WhatsApp 與個別的廟宇查詢和預約。成功預約後，可在 3 月 7 日起，到已預約的廟宇中領取借庫物品。

WhatsApp 預約電話：



紅磡觀音廟 9574 2278

香港仔天后古廟 5435 3259

深水埗三太子及北帝廟 9260 9163

茶果嶺天后廟 5626 2792

土瓜灣天后古廟 9105 4128

灣仔玉虛宮(北帝廟) 9701 4067

