流浪橘貓每天等下班撒嬌　某天牠得知殘酷真相後秒心碎：夢想幻滅

有主人的毛孩像個寶。一隻流浪橘貓每天都等著一名女子回家，會與她互動和等待餵食，某天發現她家裡已有養寵物貓，目睹的當下眼神滿是羨慕，心都快碎了。



一名女子在小紅書上分享，近日有一隻流浪小橘貓每天晚上都在住家附近等她回家，一開始與牠沒這麼親近，只是剛好下班會經過，因為家裡有養貓，女子看到貓會情不自禁叫兩聲，即使沒有準備食物，橘貓便應聲走過來用頭磨蹭撒嬌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

日後橘貓漸漸習慣性在該處等待，女子也常常在包裡準備一些吃的順便餵食。某天她帶自家的藍貓出去散步，在轉角遇見橘貓，牠看著藍貓眼裡滿是羨慕，一時之間不敢抬頭正眼看女子，眼神飄忽不定，似乎感到自慚形穢，即使她拿出肉條也不輕易靠近。

之後橘貓仍然每天在原來地點等女子，只是自從知道她有養貓以後，眼神中多了一份悲傷，女子於心不忍，果斷決定將橘貓收編，取名為「大橘」。幸好大橘經過暫時隔離後，和原住民貓相處融洽，追逐兩三天後很快就玩在一起了。網友紛紛大讚女子好心，也恭喜大橘有了永遠且溫暖的新家。

延伸閱讀：拿專業相機為英短拍照 秒變核爆現場 貓咪慘被閃瞎：我在哪裏？

+ 4

延伸閱讀：

日月潭逮83公分大魚虎 達人曝牠體色變化藏玄機

金城湖清淤 水鳥棲地大增

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】